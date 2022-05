Race op Spa voor Twentse coureur Viscaal bijzonder én de ideale voorbereiding op de 24 uur van Le Mans

Viscaal (22) doet mee aan de 6 uren van Spa-Francorchamps. De Twentse coureur was afgelopen seizoen nog in de Formule 2 te bewonderen, maar een nieuw contract in die klasse bleef uit. Hij maakte de overstap naar het endurancerijden. Viscaal debuteerde onlangs al in het Europese kampioenschap langeafstandsracen (ELMS). Op het Franse circuit Paul Ricard finishte Viscaal op de tweede positie, na als tiende te zijn gestart. Die prestatie bleef niet onopgemerkt. Het Slowaakse team ARC Bratislava benaderde de Tukker en geeft hem de kans om mee te doen aan het WK endurance. Bij ARC Bratislava deelt Viscaal dit weekeinde een bolide met landgenoot Tijmen van der Helm en de Slowaak Miro Konopka.

Snel gegaan

De race op Spa-Francorchamps is de tweede van het seizoen. De eerste was twee maanden geleden in het Amerikaanse Sebring, toen nog zonder Viscaal. „Het is allemaal erg snel gegaan de laatste tijd”, aldus Viscaal. „Toch heb ik me goed kunnen voorbereiden. Het is speciaal om te debuteren in een officieel wereldkampioenschap. Deze wedstrijd is iets langer dan de ELMS-race die ik laatst heb gereden, maar dat zal geen probleem vormen. In de winterpauze heb ik immers deelgenomen aan een virtuele 24-uursrace, welke volgens mijn collega’s qua concentratie bijzonder goed vergelijkbaar aan het echte werk was.”