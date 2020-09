Rachel Klamer in actie tijdens WK triatlon

Het WK triatlon is de eerste race waar TeamNL triathlon, met Klamer in de gelederen, weer in actie komt na de wereldwijde opschorting van evenementen vanwege de coronacrisis. Het WK werd pasgeleden aangekondigd. Bondscoach Louis Delahaije: „Het is in feite een raar verhaal, om een WK twee weken van tevoren aan te kondigen. Anderzijds zijn we heel blij eindelijk weer te kunnen racen. De grote vraag is hoe iedereen ervoor staat. Atleten hebben elkaar voor het laatst vorig seizoen getroffen. Wij weten dat onze ploeg stappen heeft gezet dit jaar, maar wat de concurrentie gedaan heeft, dat weet je niet. Er zullen verrassingen zijn in alle richtingen.”