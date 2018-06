Rachel Klamer pakt vijfde plek op WTS Mixed Rally met TeamNL

dammen Salomé klaar voor wereldre­cord­po­ging dammen: 'Loop al zeven jaar met het idee'

7 juni WESTERHAAR - Dat het wereldrecord simultaandammen nu in handen is van de Rus Alexander Georgiev steekt Gil Salomé en dus gaat de dammer van het Westerhaarse Denk en Zet/Witte van Moort op 30 juni aanstaande proberen het record terug in handen te krijgen. Een zware maar mooie opgave, vindt Salomé.