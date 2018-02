Ravijn blijft steken op gelijkspel

Ronhaar ontgoocheld na behalen zesde plek op WK

3 februari VALKENBURG – Pim Ronhaar is zaterdag zesde geworden op het wereldkampioenschap veldrijden voor junioren in Valkenburg. De coureur uit Hellendoorn – eerstejaars nog maar – lag in de slotfase even op koers voor een bronzen medaille, maar kwam ten val.