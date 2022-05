Ravijn-coach Reuten na winst in eerste halve finale van play-offs om landstitel: ‘Ik heb er vertrouwen in’

In de reguliere competitie was het verschil tussen de ploegen nihil. De Zaan won in Nijverdal met 11-10, Het Ravijn was in Zaandam iets sterker: 12-11. Maar deze vrijdagavond was het verschil groter, in het voordeel van de ploeg van Reuten. „We hebben goed gespeeld. In de derde periode ging het iets minder. We hebben toen een time-out aangevraagd en daarna hadden we de boel weer op de rit”, aldus de coach.