Ravijn kansloos onderuit in eigen huis

VIDEO Diniz uit Borne geniet van wereldbe­ker­wed­strijd junioren op IJsbaan Twente

13:28 ENSCHEDE - Na zijn debuut in de World Cup voor junioren afgelopen weekeinde in Noorwegen, komt Sebas Diniz dit weekeinde dichter bij huis in actie. De 17-jarige sprinter komt uit Borne en doet als enige Twentse schaatser van de Nederlandse selectie mee aan de tweede World Cup wedstrijd voor junioren in Enschede.