Ravijn slaat eerste slag in kwartfinales tegen Polar Bears

WATERPOLO - NIJVERDAL - De mannen van Het Ravijn staan met een been in de halve finale van de strijd om de landstitel. De Nijverdalse ploeg won het eerste duel in de kwartfinales, thuis tegen Polar Bears: 11-9. Zaterdag is het tweede duel in Ede. Bij winst is Het Ravijn door naar de halve eindstrijd. Wint Polar Bears, dan volgt zondag een derde en beslissende wedstrijd, wederom in Nijverdal.

Hoewel Het Ravijn in de competitie drie plaatsen hoger eindigde en daar het thuisvoordeel aan dankt, was vooraf moeilijk een favoriet aan te wijzen. Samen met UZSC zijn Het Ravijn en Polar Bears de meest snelle, beweeglijke en fitte ploegen uit de eredivisie. Bovendien waren de krachtverschillen in de subtop van de eredivisie bijzonder klein en won Het Ravijn het enige competitietreffen met miniem verschil: 6-5.

Erkend schutter

Het Ravijn begon furieus aan het eerste duel. Emiel Wouters scoorde al na 22 seconden en diezelfde Wouters nam ruim een minuut later ook de tweede Nijverdalse treffer voor zijn rekening. De productie van de erkend schutter was de laatste weken wat aan de magere kant, maar dat leek Wouters in één wedstrijd goed te willen maken.

Daarna stokte de aanvalsmachine van de thuisploeg. Kansen waren er ook nauwelijks meer te noteren voor de neus van Polar Bears-doelman en geboren Hengeloër Eelco Wagenaar. Bovendien vielen de eerste gaatjes in de Nijverdalse defensie, waarvan Polar Bears twee keer binnen korte tijd profiteerde. Ivar Schilstra zette Het Ravijn weer op voorsprong, maar de slotfase van het eerste kwart was voor de gasten. Na de gelijkmaker stopte Ravijn-doelman Job van As nog een strafworp.

Op karakter langszij

Ook na twee periodes zat er nog geen enkel licht tussen beide ploegen. Het Ravijn moest wel telkens in de achtervolging. Polar Bears nam het initiatief, had ook het betere van het spel en kwam vier keer op voorsprong. Op karakter kwam Het Ravijn telkens langszij, voor uiteindelijk 7-7 halverwege.

Polar Bears begon ook beter aan het derde kwam, kwam nog een keer op voorsprong, maar dat was tevens de laatste keer. Het Ravijn besloot het moordende tempo in een nog hogere versnelling te zetten. Het bleek de juiste tactiek. Polar Bears moest in de zwemduels steeds vaker passen en gokte steeds meer op de counter door een speler niet mee terug te laten komen.

Het Ravijn kon daardoor het commando in de wedstrijd weer overnemen. Joran Loos bracht weer evenwicht op het bord (8-8), alvorens Jorn Muller Het Ravijn aan het einde van de derde periode sinds lange tijd weer op voorsprong zette.

Winnende spoor

De formatie van coach Ron Loos deed het in het laatste kwart iets rustiger aan, probeerde daarmee de wedstrijd te controleren, maar moest desondanks de gelijkmaker van Kas te Riele toestaan. Sander Veltkamp zette vervolgens Het Ravijn op het winnende spoor. De routinier, waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen in de hoofdmacht en alleen nog in thuiswedstrijden actief, scoorde de 10-9. Met een benutte stafworp maakte Emiel Wouters vervolgens aan alle onzekerheid een einde.