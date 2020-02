Ravijn treft UZSC in halve finale beker

Het Ravijn is momenteel koploper in de eredivisie, UZSC is vierde met een achterstand van negen punten. Maar de Nijverdalse formatie hoeft zich in de bekerstrijd allesbehalve rijk te rekenen. In tegen stelling tot de competitie zijn de internationals in het bekertoernooi wel inzetbaar. Bij Het Ravijn spelen geen internationals, bij UZSC zijn dat er een handvol waaronder Dagmar Genee, Sabrina van der Sloot en de in Lichtenvoorde geboren Vivian Sevenich.