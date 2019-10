Ravijnloop voor Robert Gerritsen

De Ravijnloop is een van de meest uitdagende loopwedstrijden in de regio. De loop heeft vooral crosselementen en in de 5,1 kilometer lange ronde moeten aardig wat hoogtemeters worden overbrugd, waaronder een trap van 64 treden. Gerritsen bleef als enige onder de 40 minuten. Nijverdaller Onno Poorterman kwam als tweede over de finish in 40:33, Erik van den Broek uit Amersfoort zat daar weer een minuut achter en werd derde in 41:32. Snelste vrouw was Jolanda van Dam uit Lemele, die na 48:12 de eerste plek opeiste.