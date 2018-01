Regionale volleybalteams strijden om Twente Cup

In het noorden van het land is het een jaarlijks gebruik om in de eerste week van januari de Noord-Nederland Cup te organiseren voor de beste zes of vier teams van Noord-Nederland. Een dergelijk toernooi moet ook in volleybalbolwerk Twente opgezet kunnen worden, dacht sportbedrijf Almelo. Zij hebben samen met de Nevobo de kar getrokken om de teams in Twente te benaderen en warm te maken voor dit toernooi.