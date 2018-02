Remco Olde Heuvel: 'Kjelds bewegingspatroon was geweldig'

Volledig scherm Kjeld Nuis onderweg naar olympisch goud in Pyeongchang. © REUTERS

Remco, hoe heb je vandaag de 1.500 meter gevolgd?

,,Met z'n allen achter de balie van de tandprothesepraktijk in Heerenveen, waar ik werk als tandtechnieker. Ik heb niet alle ritten gezien, maar wel die van de Nederlanders en de laatste twee ritten. Met het personeel en enkele patiënten keken we naar de livestream. De praktijk zit aan de achterkant van Thialf, dus je kunt wel nagaan dat het schaatsen hier heel erg leeft.''

Je bent zelf een voormalige specialist op de 1.000 en 1.500 meter, met onder meer een wereldtitel bij de junioren en twee wereldbekeroverwinningen. Hoe volg jij zo'n wedstrijd?

,,Ik let vooral op het bewegingspatroon. Daarbij viel mij gelijk op dat Kjeld Nuis de perfecte race reed, hij maakte nergens een foutje. Kjelds bewegingspatroon was geweldig, hij bleef maar doorgaan en op een goede manier bewegen. Bij Koen Verweij was dat duidelijk minder, daar zag je ook dat hij minder snelheid had. Al had ik niet verwacht dat zijn eindtijd een elfde plaats zou opleveren.''



Volledig scherm Remco Olde Heuvel en Sven Kramer, ploeggenoten destijds bij TVM.

En Patrick Roest? Zag jij meteen een medaille voor hem?

,,Ik wist wel dat Patrick in vorm was, dat liet hij al zien tijdens het OKT. Maar dan moet je dat als debutant, net als overigens Kjeld, ook nog eens doen op de Spelen zelf. Die twee hebben echt de race van hun leven gereden. En dat op het juiste moment, heel knap. Beiden hebben heel stabiel gereden, zonder verval. Wat me ook opviel, was hun houding. Geen armpje half op de rug of los zwevend, maar gewoon strak. Van begin tot het eind.''



Waar kijk je de komende dagen nog naar uit?

,,De tien kilometer van Sven. Daar heeft hij voor zichzelf zoveel druk opgelegd, dan moet hij goud halen. Sven is een goede vriend van me, die in de zomer vaak even langskomt voor een bakje koffie. Vlak voor zijn vertrek naar Zuid-Korea hebben we ook nog met elkaar gesproken, gewoon even lekker ouwehoeren. D'r staat zoveel druk op Sven, dat hij het heel fijn vindt om over andere dingen dan schaatsen te praten. Een klein beetje de druk er even afhalen.''

Volledig scherm Met Koen Verweij en Jan Blokhuijsen in actie tijdens de ploegenachtervolging van de wereldbeker in Heerenveen.

En verder nog andere sporten?

,,Niet echt. De 500 meter bij de mannen wil ik ook heel graag zien. Doordat die gasten nu maar een keer mogen rijden, zijn er misschien wel acht kandidaten voor het goud. Waaronder dus Ronald Mulder, Kai Verbij en Jan Smeekens. De vorm van de dag zal heel bepalend zijn. En wie weet krijgen we een verrassende winnaar. Dat is ook het mooie van de Spelen: er gebeurt altijd wel iets onverwachts. De klasse van Sven Kramer en Ireen Wüst is prachtig, maar ik vind het ook mooi als opeens iemand als Carlijn Achtereekte op het podium staat.''

Zelf was je tweemaal heel dicht bij deelname aan de Olympische Spelen, maar het mocht niet gebeuren. Maakt dat het kijken naar de huidige Spelen nog pijnlijk?