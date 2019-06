Rentree Lieke Wevers komend weekeinde in Gent

Wevers (27) gebruikt het evenement in Gent vooral om wedstrijdritme op te doen voor de NK in Ahoy, op 22 en 23 juni. De tweelingzus van olympisch balkkampioene Sanne Wevers besloot een jaar geleden rust te nemen, omdat ze zich in fysiek en mentaal opzicht niet in staat voelde om te turnen.

Wevers ontbrak op de EK in Glasgow en de WK in Doha. Bij de Spelen van 2016 in Rio maakte Wevers deel uit van het Nederlandse team dat in de teamfinale als zevende eindigde. Individueel kwam de in Leeuwarden geboren turnster in de meerkampfinale tot de twintigste plaats