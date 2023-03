Reutummer Lars Boven sprint naar podium in etappe Olympia’s Tour

De rit eindigde in een sprint van een klein groepje. Daarin was Max Kroonen van de formatie VolkerWessels de snelste. Hij wist Joren Bloem van Tour de Tietema-Unibet en Lars Boven nipt voor te blijven.

De tweede rit van de oudste Nederlandse etappekoers was een rit van 162 kilometer, met start en finish in Assen. De derde etappe gaat vrijdag over de Sallandse Heuvelrug en eindigt in Ruurlo. Op zaterdag vertrekt de karavaan om 12.00 uur vanaf het Vlearmoesplein in Neede.