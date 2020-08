Rick Pluimers ziet aanvalslust niet beloond op EK

Kramp

„Ik voelde me goed en ben blij dat ik mijn stempel op de koers kon drukken. We kwamen met een grote groep achter drie koplopers te rijden, met daarbij Marijn van den Berg namens Nederland. Vanuit die groep sprongen vier renners naar de leiders toe in de voorlaatste ronde. Op dat moment kon ik niet mee, ik zat in dat slechte weer tegen de kramp aan. Van de zeven man die voorop kwamen, bleven er helaas drie weg. Ik heb nog werk kunnen verrichten voor onze sprinter Olav Kooij, maar op 500 meter voor het einde was mijn rol uitgespeeld. Het was een goede dag, helaas behaalden we geen medaille.” Pluimers kwam als 55ste in de uitslag terecht.