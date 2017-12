Rijssenaar Smalbrugge verstevigt koppositie in SNS Crosscircuit

NIJVERDAL – Henk Smalbrugge uit Hasselt was ook in de tweede cross van het SNS Crosscircuit zijn concurrentie te snel af. De oud-inwoner van Rijssen snelde in 37:55 naar de finish en liet daarmee zijn achtervolgers ruim achter zich.

Smalbrugge nam na de eerste van vier ronden afstand van onder meer Michel van Vilsteren (Raalte) en Leon Sanderman (Rijssen). Uiteindelijk pakte Van Vilsteren op het steeds gladder wordende parcours de tweede plek in 38:46, vier tellen voor Sanderman, die derde werd. Thuisfavoriet Mark Saathof liep in 39:09 naar de vierde plaats. Hinde Fokkema (Nijeberkoop) werd de eerste vrouw in 44:09. Daarmee liet ze Sarah-Lynn Reuver (Wijhe, 46:39) en Deborah Wissink (Hengelo, 48:19) achter zich.

Korte cross

De korte cross werd een prooi voor Erik Leusink in 19:28. De atleet uit het Overijsselse Punthorst had een aardig gaatje geslagen naar Hoogevener Harm-Jan Martens en Hengeloër Thijs Theunissen. Martens finishte nog net onder de 20 minuten in 19:56, Theunissen kwam na 20:03 over de streep. Bij de vrouwen zegevierde Patty den Ouden in 22:36. Daarmee had ze een ruime voorsprong op de Nijverdalse Henrieke Krommendijk (23:41), die op haar beurt aardig moeite moest doen om de Hengelose Jorina Janssen-Braamhaar (23:50) achter zich te houden.

Junioren