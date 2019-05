Rijssenaar Ter Maat grijpt Turkse titel met Fenerbahçe

Vrouwen Ravijn op achter­stand in halve finale

2 mei EDE/ NIJVERDAL - De waterpolosters van Het Ravijn hebben de eerste wedstrijd van de halve finales in de play offs om de landstitel verloren. Polar Bears bleek in Ede te sterk: 8-4. Vrijdagavond, aanvang 20.00 uur is de return in Nijverdal. Alleen bij winst van Het Ravijn volgt zondag een beslissende derde wedstrijd, wederom in Ede.