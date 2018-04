Rijssense De Mors had op meer gehoopt dan zevende plek

Nijverdaller Schothans gaat voor tweede kampioenschap op rij

11 april UTRECHT/NIJVERDAL - Trainer Gerrit-Jan Schothans, geboren in Nijverdal, en zijn waterpolosters van UZSC gaan vrijdag en zaterdag proberen een eerste stap te zetten richting prolongatie van het Nederlands kampioenschap. In de halve finale van de play-offs wacht ZVL. Schothans blikt daarop vooruit en vertelt over het missen van Twente en zijn cluppie dat onderaan staat in de Eredivisie.