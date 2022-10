Rijssense marathonschaatser Ligtenberg (19) ‘met de tong over het ijs’ in Enschede

Uitslagen en verslagen handbal: De Tukkers en ZVBB'21 onderuit, zeges voor WHC en Handbal Twente

Handbal - De Tukkers verloor zaterdagavond in eigen huis van Voorwaarts (18-30). De ploeg uit Albergen, hekkensluiter in de eerste divisie, is nog op zoek naar de eerste zege van het seizoen. ZVBB'21 ging onderuit bij Foreholte (24-15). De mannen van Handbal Twente versloegen LHV (26-22) en delen de koppositie in de hoofdklasse met V en S.

18:38