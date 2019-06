Rijssense volleybalster Timmerman (20) maakt indruk tijdens eerste duels in Oranje

Vooraf was er twijfel, waren er vraagtekens en bedenkingen over hoe een sterk verjongd Nederlands team voor de dag zou komen in de Volleyball Nations League (voorheen World Grand Prix). Overleven de jonkies wel de reeks van vijf weken lang drie wedstrijden per week tegen toplanden over de hele wereld? Eén ding is na week 2 inmiddels wel duidelijk: “Dit is supergaaf”, zegt Eline Timmerman, Rijssense in het oranjetricot aan het net.



De 20-jarige speelster van Eurosped is een van de acht debutanten in de huidige selectie van de Amerikaanse bondscoach Jamie Morrison. Af en toe meespelen en minuten pakken in de Nederlandse ploeg gaat voor haar niet op, Timmerman begon de afgelopen zes wedstrijden in de basisopstelling. “Of ik dat vooraf verwacht had? Nee joh! Ik was al blij dat ik geselecteerd was om met het team mee te mogen trainen op Papendal.” Enkele dagen voor het vertrek naar Belgrado, waar Oranje week 1 van de VNL begon, kreeg Timmerman te horen dat ze mee mocht naar Servië. “En tot mijn grote verrassing mocht ik alle wedstrijden daar meedoen.”