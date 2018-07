Ritzege voor Wild in Giro Rosa: 'Vooraf niet gedacht'

Wild, uitkomend voor de Britse formatie Wiggle High5, was de snelste in een massasprint in de straten van Ovada. De Italiaanse Giorgia Bronzini werd tweede, Marianne Vos kwam als derde over de streep.

De rit ging over een afstand van 120 kilometer, met start en finish in Ovada, en werd gekleurd door een lange ontsnapping van Alice Arzuffi en Sheyla Gutierrez. De twee werden in het zicht van de haven terug gehaald, waarna de geboren en getogen Almelose Wild de klus in de eindsprint klaarde.

Wild had vooraf niet gedacht te gaan winnen. ,,Ik had vooraf niet gedacht dat deze rit kansen zou bieden aan de sprinters. Maar we waren er klaar voor. Mijn ploeggenotes zetten me perfect af en ik kon het afronden in de sprint. Dit geeft vertrouwen, we zullen in de andere etappes die kansen bieden op een sprint voor nieuw succes gaan.''