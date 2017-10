RKZVC - Longa'30; de derby is tevens een topper!

ZIEUWENT - In 1989 stonden RKZVC en Longa'30 voor het laatst in de competitie tegenover elkaar. Morgen is het eindelijk weer zover. In de eerste klasse beleven beide teams een droomstart.

'Ervaring in de schildersbranche is een pré' en gebrek aan hoogtevrees een vereiste'. Zo omschreef de supportersvereniging van Longa'30 maandag gekscherend de functie-eisen voor vrijwilligers om de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent oranje te verven. Het geeft de beleving van de derby aan. Een derby waar de clubs en de supporters al zo lang op wachten. Michiel Krabbenborg (27), aanvoerder van RKZVC en Simon Klein Goldewijk (25), captain van Longa, reageren in de aanloop naar het duel van morgen (18.00 uur) in Zieuwent op drie stellingen.

Met 1.250 versus 350 leden is Longa'30 morgen eigenlijk verplicht om de derby te winnen.

Krabbenborg: "Longa heeft een grotere staat van dienst. Voor ons is spelen in de eerste klasse een incident, dus ik zie Longa morgen als favoriet. Longa hoort minimaal op dit niveau thuis, terwijl wij afhankelijk zijn van een goede lichting. Wij zijn een vriendengroep met prestatiedrang. Hopelijk kunnen we daar een paar jaar van genieten."

Klein Goldewijk: ,,Nee, want het ledenaantal doet er niet veel toe. Het gaat om de kwaliteit in de eerste selectie. Longa heeft een bepaalde geschiedenis en is de grotere club. Wij zijn het aan onze stand verplicht om eerste klasse te spelen, RKZVC niet."

Met de huidige selectie zijn zowel Longa'30 als RKZVC verplicht in de top 3 te eindigen.

Krabbenborg: "Daar ben ik het niet mee eens. Ik ken de eerste klasse niet. We hebben enkele goede tegenstanders gehad, waarbij het kwartje vaak net de goede kant op viel. Gaat dat een paar keer mis, dan eindig je niet in de top 3. In de winterstop gaan wij elk jaar op kamp, naar Malaga dit seizoen, en dan bespreken we wat er mogelijk is. Dat kan een prijs zijn. Als dat zo is, weten wij hoe we met die druk om kunnen gaan. Dat hebben we de laatste twee jaar laten zien."

Klein Goldewijk: "Dat zou voor beide ploegen een doelstelling kunnen zijn. Zeker als je zo'n goede start hebt. Maar wij hebben een heel slecht seizoen achter de rug, hebben een nieuwe trainer en zijn nog in opbouw. We zien het na de winterstop wel, maar we zijn dat zeker niet verplicht. RKZVC zit in de winning mood en is twee jaar op rij gepromoveerd. Er zit nog rek in die ploeg."

Derby's zijn vaak niet de beste wedstrijden. De hardst spelende ploeg wint morgenavond.

Krabbenborg: "Longa en RKZVC hebben daar allebei de ploeg niet naar, dus dat verwacht ik zeker niet."