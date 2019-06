Robin Löwik wint wielerweekend Roden

De renner uit Vriezenveen kreeg de zege bepaald niet cadeau. Zijn team Allinq-De IJsselstreek won zaterdag weliswaar de ploegentijdrit, maar had in de afsluitende klassieker op zondag aanvankelijk niemand mee in een kopgroep van twintig, Robin Löwik maakte echter in zijn eentje de sprong. ,,Ik was te goed om in het peloton te rijden en besloot het erop te wagen. Het was nodig voor het klassement. Heel mooi dat ik hier uiteindelijk als winnaar staan. Persoonlijk kan ik deze zege ook gebruiken. Deze winter dacht ik over stoppen, ik zat er lichamelijk en mentaal even doorheen. Gelukkig heb ik me zelf kunnen herpakken en daar is deze zege nu een beloning voor.”