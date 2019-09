Roerige periode voor wielrenner Lammertink: ‘Niet zeuren, maar doorgaan. Zo was m’n moeder’

Maurits Lammertink was eigenlijk net aangekomen in Spanje, waar hij in de buurt van Alicante wat trainingsweken wilde combineren met een vakantie met zijn gezin. Vrouw Marion, de zoontjes Seb (4) en Fer (1) en de hond, ze waren allemaal mee. Aan de Costa Blanca wilde de renner van Roompot-Charles nieuwe energie opdoen om goed van start te kunnen gaan in de koersen die hem dit wielerseizoen nog resten. Om met een mooie uitslag nog iets van een toch wel tegenvallend jaar te maken. Totdat de 29-jarige inwoner van Reutum ’s avonds gebeld werd door zijn vader. Met moeder ging het heel erg slecht, kreeg hij te horen. Misschien haalt ze de nacht niet. De volgende ochtend zat iedereen in het vliegtuig terug naar huis. Broertje Steven (25) en zijn vriendin, die ook in Spanje waren. Vanuit haar woonplaats in Canada was zijn zusje Charlotte (23) ook al onderweg, net als zijn andere broertje Kristian (27).