Ron Loos: de Heintje Davids van Het Ravijn

Toen in huize Loos in Breedenbroek de telefoon ging en Ron antwoordde met ‘hallo Wicher’ (Smit van de topsportcommissie, red.), wist zijn vrouw al genoeg. Niet veel later volgde een afspraak, waarop beide partijen het snel eens met elkaar waren. „Het Ravijn is een fantastische club en ik mis het toewerken naar iets met de jongens. Daarom heb ik ‘ja’ gezegd om de taken van Jan Mensink over te nemen”, zegt Loos over de aanstelling tot hoofdcoach van de Nijverdalse eredivisionist.