Ronde van de Vijver aftrap van Criterium Cup 2023

Als zaterdag om 18.30 uur het startschot klinkt beginnen de coureurs in de klasse elite/beloften en amateurs aan een opmerkelijke wedstrijd met een rijke wielerhistorie en vooral een bijzonder parcours. De ronde van ongeveer 800 meter lengte gaat om de Tuindorpvijver, waardoor het publiek de coureurs vrijwel altijd in actie kunnen zien. Bij menig wielerrondje ‘rondom de kerk’ verdwijnen de renners uit beeld, om na verloop van tijd weer op te duiken.

Niet alleen door het publiek, wat in de gloriejaren van weleer rijendik langs het parcours stond, maar ook door de coureurs wordt er lovend over de wielerronde gesproken.

De wedstrijd over 80 kilometer bij de elite/beloften en amateurs is het hoofdnummer van een dag die rondom de vijver in het teken staat van wielrennen. Vanaf 10.00 uur vinden er al ‘wedstrijdjes’ plaats in verschillende categorieën. Om 17.00 uur gaan de vrouwen van start, zij rijden een wedstrijd over 40 kilometer.