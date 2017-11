Ronde van Overijssel in nieuwe wielercompetitie

Michiel Vincent ziet als voorzitter van de Ronde van Overijssel twee voordelen. ''Door samen op te trekken, hopen we als collectief aan organisatoren verzekerd te zijn van een sterk deelnemersveld. Ik moet erbij zeggen dat we als Ronde van Overijssel nooit te klagen hadden over de teams, maar het is goed voor de wielersport als dat voor alle wedstrijden in deze competitie geld. Bovendien komt er een tv-registratie – zowel live als in samenvatting – die wordt aangeboden aan onder meer Eurosport. Dat maakt het voor ons interessant om toe te treden.''