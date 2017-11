Ronhaar wint en leidt in Zeven

Met de winst in Duitsland heroverde Ronhaar de leiding in de wereldbeker op de Tsjech Tomas Kopecky, die tweede werd. "Het was een zwaar parcours waar de sterksten over bleven. Tomas maakte een foutje in de derde ronde en zo kon ik een gaatje slaan. Deze trui is een van de hoofddoelen van het seizoen, samen met het WK. Ik hoop dit tricot te behouden tot het eind."