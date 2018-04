Roompot aast op revanche in Overijssel

HONKBAL Gehavend TTT doet beroep op junior Six Dijkstra (16)

16 april APELDOORN - Door een blessuregolf bij de honkballers van Tex Town Tigers maakte de 16-jarige Floris Six Dijkstra onlangs al zijn debuut in de eerste klasse A. Zondag maakte de tiener uit Enschede opnieuw deel uit van de selectie. Hij speelde de hele wedstrijd en maakte goede plays in het rechtsveld.