Roord is het zat om nummer 12 bij Oranje te zijn

Ruim vier jaar na haar debuut in de nationale ploeg staat de teller van Roord op veertig interlands. In amper de helft daarvan begon ze in de basis. De Oldenzaalse heeft Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse voor zich staan in de pikorde. Ze weet ook dat bondscoach Sarina Wiegman amper wisselt op het middenveld. „Tijdens de vorige interlandperiode heb ik een positief gesprek gehad met de staf. Ik mocht ook beginnen tegen Mexico en kreeg daarna positieve feedback, dat voelde fijn. Ik sta er goed op. Maar nee, ik denk niet dat voor het WK de strijd helemaal open ligt.’’

Roord brak al op jonge leeftijd door bij FC Twente. Na vier landstitels en het gewonnen EK met Oranje verhuisde ze in 2017 naar Bayern München, waar ze als nummer 10 niet altijd verzekerd was van een basisplaats. Na het WK stapt Roord over naar Arsenal. Bij de Engelse kampioen wordt ze herenigd met Vivianne Miedema, met wie ze een trefzekere tandem vormde in de Nederlandse jeugdelftallen. „We hebben samen heel veel goals gemaakt. ‘Viev’ en ik voelen elkaar goed aan, we vinden elkaar heel makkelijk op het veld. Maar mijn keuze voor Arsenal staat daar los van. Ik doe veel dingen op intuïtie en had hier het beste gevoel bij. De Engelse competitie is in opkomst en de manier van spelen van Arsenal spreekt me aan. Ik kan daar veel aan de bal komen. Maar eerst het WK, dat wordt iets gigantisch. Het is aan ons om daar een succes van te maken.’’