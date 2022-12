RSC ontving 25 afzeggingen, maar had bij ‘eigen’ Natasja Vennegoor wel beet

Het is nog niet het seizoen van Eurosped, maar nipte nederlaag tegen Apollo 8 geeft nieuwe hoop

VROOMSHOOP - De seizoensstart van Eurosped verloopt teleurstellend. Pas één keer won het team van trainer Jeffrey Scharbaai dit seizoen. Zondag was de ploeg in de Twentse derby tegen Apollo 8 dichtbij de tweede zege, maar in de vijfde set ging het alsnog mis voor de Vroomshoopse vrouwen.

