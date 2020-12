Sanne Wevers wil met haar vader aan haar zijde schitteren op de Spelen

Joost zoekt het uit/video Hoe ontwerp je de ultieme golfbaan? Deze Twentenaar weet het: ‘Echte golfers haten mij’

28 november Golf is hot in coronatijd! Voor Jurrian van der Vaart (35) uit Almelo dubbel mazzel: hij is golfbaanarchitect van beroep. Joost Zoekt het Uit over de kunst van een perfecte hole en de plezier van het pesten. „Echte golfers haten mij.”