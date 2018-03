Schaatser Mart Bruggink genoot in Haaksbergen: ‘Hoe kouder, hoe beter’

Manon Kamminga snelste vrouw bij Marathon Haaksbergen

28 februari HAAKSBERGEN - Manon Kamminga is woensdagavond als eerste over de finish gekomen bij de schaatsmarathon in Haaksbergen. De schaatsster eindigde op de eerste marathon op natuurijs voor Elma de Vries en Beau Wagemaker. Er was veel publieke belangstelling in Haaksbergen, waar een koude snijdende wind over de baan scheerde.