Scheidsrechter Kuipers gaat naar het EK voetbal

Jolly Jumpers laat favoriet Bemmel ontsnappen

13 april BASKETBAL - BEMMEL - Jolly Jumpers was dicht bij een verrassende zege in de eerste wedstrijd van de kwartfinales om de play-offs. Het favoriete Bemmel bleek uiteindelijk net iets te sterk: 74-69. Donderdag is de tweede wedstrijd in de best-of-three in Tubbergen.