Schitterende apotheose bij Grote Prijs CSI2

Alles of niets-poging

Het was de uitermate spectaculaire ontknoping van een prachtige barrage, waarmee de toeschouwers die het geduld konden opbrengen lang te blijven zitten, werden beloond. Nadat Lennard de Boer de strijd echt had laten ontbranden, gaf Peter Olthof alles om in eigen omgeving het publiek op de banken te krijgen. Uitzinnig van vreugde stak hij de vuist in de lucht, toen hij de finish na zijn alles of niets-poging was gepasseerd.