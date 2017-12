Schröder is terug met London: "Is en blijft een bijzonder paard"

Met de zege in de hoofdrubriek van het Oostenrijkse concours kwam er in Salzburg een eind aan een lange periode waarin Gerco Schröder en Glock's London slechts mondjesmaat op concours gingen. De laatste keer dat de springruiter uit Tubbergen met zijn toppaard - waarmee hij twee zilveren olympische medailles won in 2012 en goud met het team op het WK van 2014 - aan een grote wedstrijd meedeed, was vorig jaar in Lyon. De 15-jarige voshengst kreeg daarna volgens Schröder 'last van kleine blessuretjes' en was niet fit om gezadeld te worden voor topwedstrijden. Na veel trainen was de kracht en het ritme terug bij het paard. Volgens Schröder was dat vorige maand. "Ik voelde dat het goed zat bij London, hij was weer klaar voor het grote werk."

Het duo ging in het Slowaakse Samorin voor de eerste maal van start in een concours met hindernissen van 1.55 meter hoogte, de combinatie was foutloos. In Salzburg kwam daar tijdens de viersterrenwedstrijd nog eens vijf centimeter bij. In de finale waren Schröder en London opnieuw foutloos en de snelste combinatie. "Ik was al blij dat-ie kon meedoen in Salzburg, dat is een dikke proef. Maar als je dan ook nog gelijk mag winnen, dan is dat helemaal mooi." De zege verraste Schröder niet. "London is en blijft een heel speciaal en bijzonder paard."

Pijntjes en kwaaltjes

Het paard kampte al vaker met blessures of kwaaltjes en was niet altijd inzetbaar. Thuis, in de BWG Stables in Tubbergen, trok de jongste van de drie Schröderbroers zich er niets van aan. "Er werd van alles geroepen, ook dat London afgeschreven was. Ik stond daar boven, bleef mijn eigen ding doen. Natuurlijk is het rot wanneer je zo'n krachtig paard op stal hebt staan, maar dat hoort er bij. Voetballers lopen ook wel eens een blessure op, toch?"