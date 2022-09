SDO begint korfbalcompetitie met nederlaag

Regionale lopers voelen zich tijdens Singelloop prettig bij Belgische heerschap­pij en onbekende eenling: ‘Dan kun je wedstrijd nog beetje inschatten’

ENSCHEDE - De speaker van dienst twijfelt even. Dan noemt hij de naam van Abdellah Tagharrafet. De snelle, onbekende Marokkaan wint deze zondag de Singelloop, maar gaat net niet snel genoeg om het parcoursrecord te verbeteren. Iets waar de organisatie in deze jubileumeditie op had gehoopt.

