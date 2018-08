Seizoen Wippert is één grote teleurstelling

Weer tweede in Veenendaal - Veenendaal. Net als in 2017 moet Wouter Wippert dit jaar toezien hoe een concurrent op de meet van de Nederlandse wielerklassieker net wat rapper is dan de 28-jarige Wierdenaar. De coureur van de profformatie Roompot-Nederlandse Loterij wacht nog steeds op zijn eerste overwinning in het oranje shirt. "Ik kwam hier om te winnen, dat is het enige wat telt voor mij", zegt hij.