Set-Up'65 begint seizoen met nederlaag bij Talentteam

Tweede plek voor Rick Pluimers uit Enter in de Omloop van de Braakman

26 september WIELRENNEN - Rick Pluimers uit Enter is zaterdag tweede geworden in de Omloop van de Braakman, een wedstrijd uit de topcompetitie. In het Zeeuwse Philippine moest de 19-jarige renner van het opleidingsteam van Jumbo-Visma alleen Coen Vermeltfoort van VolkerWessels-Merckx voor laten gaan.