Set-Up'65 boekt belangrijke overwinning op Alterno

Na vier nederlagen op rij was Set-Up weggezakt naar de zevende plek, terwijl alleen de eerste zes teams zich plaatsen voor de kampioenspoule. Een goed resultaat tegen laagvlieger Alterno was daarom van groot belang voor het team van trainer Tom Engbers. Desondanks leken de Ootmarsumse vrouwen aanvankelijk geen last te hebben van druk. Met 25-17 was de thuisploeg in de eerste set heer en meester.