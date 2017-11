Set-Up'65 boekt knappe zege op Zwolle

Het duel in Zwolle had een speciaal tintje voor Set-Up-speelsters Marianne het Lam-Scholten en Annelin Pasveer. Het duo speelde vorig jaar nog in de hoofdstad van Overijssel. Zij konden de Zwolse sporthal na de overwinning met opgeheven hoofd verlaten, al moesten de Ootmarsumse vrouwen wel alle zeilen bijzetten om de winst veilig te stellen.

Set-Up won de eerste set met nipt verschil (23-25), maar viel daarna ver terug (25-13). Set-Up zette het verlies van de tweede set snel van zich af en nam in de derde set steeds een kleine voorsprong. In de slotfase had Zwolle echter een goede serie waardoor er ineens een 22-20 tussenstand voor de thuisploeg op het scorebord stond. Set-Up gaf zich niet gewonnen, kwam langszij en besliste de set in Twents voordeel.

De vierde set had een soortgelijk verloop. Weer was het Set-Up dat lange tijd een voorsprong had, maar bij 20-20 stonden de bordjes weer in evenwicht. Zwolle kwam bij 24-22 op setpunt. Een tiebreak leek in de maak. Maar opnieuw rechtte Set-Up de rug en via 24-26 trok het de winst naar zich toe.

Statistieken

Regio Zwolle Volleybal – Springendal Set-Up’65 1-3