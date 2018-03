Set-Up’65 dichtbij stunt tegen Sneek

volleybal 'Tienerploeg' Rivo bouwt aan de toekomst

15 maart RIJSSEN - De volleybalsters van het Rijssense Rivo moeten zich met een piepjong team staande zien te houden in de eerste divisie. De vrouwen van strijden dit seizoen tegen degradatie. Toch overheerst optimisme in de Reggehal: "We hebben meer punten dan gedacht."