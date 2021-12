Set-Up'65 dichtbij winst in Twentse derby, maar Eurosped trekt aan langste eind

Ook zonder publiek was de spanning om te snijden in sporthal De Schalm in Ootmarsum. Daar zag het naar twee sets niet naar uit. Eurosped was een klasse beter en nam vrij eenvoudig een 2-0 voorsprong. Set-Up slaagde er echter in het duel te kantelen en sleepte er een tiebreak uit. Daarin kwam het team van trainer Brahim Abchir twee keer op matchpoint, maar beide kansen waren niet aan de thuisploeg besteed.