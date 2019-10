Set-Up'65, Eurosped en Apollo 8 klaar voor nieuw eredivisieseizoen

Sanne Wevers: Dat Biles er nu weer staat, geeft aan dat ze karakter heeft

11:34 Simone Biles turnde deze WK in Stuttgart al twee nieuwe elementen de boeken in en pakte met Amerika goud in de teamfinale. Nu is het tijd om op de individuele nummers haar collectie goud uit te breiden, om te beginnen in de meerkampfinale. Hoezeer de Nederlandse turnsters Biles ook bewonderen, het is niet hun stijl.