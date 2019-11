Set-Up’65 gaat onderuit in Zwolle

Het team van trainer Tom Engbers had een goede start in Zwolle. Met 25-20 ging de eerste set naar de bezoekers. Daarna trok Zwolle de wedstrijd naar zich toe. Via 25-19 kwam het weer op gelijke hoogte. In de derde set waren de verschillen klein, maar met 27-25 trok Set-Up net aan het kortste eind. De Ootmarsumse vrouwen hadden vervolgens weinig meer in te brengen in de vierde set, 25-16.