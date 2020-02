Set-Up’65 grijpt naast plek in kampioenspoule

BASKETBAL Jolly Jumpers wint weer niet van Binnenland

8 februari TUBBERGEN - Ook in de vijfde poging sinds de rentree in de eredivisie is Jolly Jumpers er niet in geslaagd Binnenland te verslaan. De nummer twee van de eredivisie won in Tubbergen met 78-60. Binnenland blijft daardoor de enige ploeg waar Jolly Jumpers dit seizoen nog niet van heeft gewonnen.