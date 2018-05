Set-Up’65 haalt talentvolle Bekhuis op bij Dynamo Tubbergen

Bekhuis neemt in Ootmarsum de plek in van de gestopte Inge Molendijk. De 16-jarige Tubbergse moet in sporthal De Schalm de concurrentie aangaan met Kiki von Piekartz. Trainer Lesley de Jonge noemt de aanwinst een spelverdeler voor de toekomst. “Ze is heel actief en erg bezig met haar ontwikkeling. Ze heeft daarnaast oog voor het samen beter worden als team. Wat dat betreft is ze echt een spelverdeelster voor de toekomst, die het erg ver kan schoppen. Natuurlijk moet ze nog veel leren, maar de drive is er ontegenzeggelijk en dus zijn wij als staf erg blij met haar komst.”