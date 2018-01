Set-Up’65 hard onderuit bij debuut van trainer De Jonge

Tweede gouden plak voor Kirsten Wild in Minsk

20 januari MINSK - Kirsten Wild heeft zaterdag bij de wereldbeker baanwielrennen in Wit-Rusland haar tweede gouden medaille veroverd. De 35-jarige geboren Almelose, die vrijdag al de puntenkoers had gewonnen, was zaterdag de beste op het omnium. Matthijs Büchli uit Haarlem pakte goud op de teamsprint en keirin.