Set-Up'65 heeft droomstart in play-offs en wint van Eurosped

Ravijn vrouwen kansloos tegen koploper

21:49 NIJVERDAL - Het had de opmaat moeten zijn naar de bekerfinale. Maar door de onverwachte uitschakeling van Het Ravijn in de halve finale van de beker was het duel tegen Polar Bears niet meer dan een normale competitiewedstrijd. De koploper in de eredivisie won met speels gemak in Nijverdal: 15-9.