Set-Up'65 hekkensluiter na verlies tegen Peelpush

Set-Up boekte dit seizoen pas één overwinning, in eigen huis tegen Peelpush. Op bezoek in Limburg kwam het team van trainer Brahim Abchir echter niet bij de zege in de buurt. Met 25-21, 25-19 en 25-19 was Peelpush te sterk. Vooral het verlies in de derde set was teleurstellend. Daarin gaf Set-Up een ruime voorsprong weg. Laura de Jong van Peelpush kroonde zich met 15 punten tot de topscorer van het duel. Namens Set-Up nam Jorieke Bodde (12) de meeste punten voor haar rekening.