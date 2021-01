Set-Up’65 komt net tekort in spannend duel tegen VCN

OOTMARSUM - De volleybalsters van Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 waren zaterdag dichtbij de eerste overwinning van het seizoen, maar in het spannende duel tegen VCN kwam het team van trainer Brahim Abchir na vijf sets net tekort: 3-2.

Set-Up verloor de eerste set met 22-25, maar kwam sterk terug in de tweede set. In de slotfase hadden de Ootmarsumse vrouwen een gaatje van een punt of vier geslagen met de bezoekers uit Capelle aan den IJssel. Mede dankzij een aantal uitstekende scores van Froukje Hoenderboom en goed blokkerend werk bracht Set-Up de stand weer in evenwicht: 25-20.

De setwinst gaf de thuisploeg vertrouwen. Set-Up had in de derde set het betere van het spel en het team van Abchir stond ook lange tijd op voorsprong. Bij 19-19 kwam VCN echter langszij. Tot 21-21 bleven beide teams bij elkaar in de buurt, maar daarna stokte de score bij Set-Up. VCN profiteerde en won de derde set met 21-25.

Om nog kans te maken op de overwinning moest Set-Up de vierde set winnen. Daarin nam VCN al snel een voorsprong (2-5). De thuisploeg bleef strijden en kwam bij 15-15 op gelijke hoogte. Even leek een spannende slotfase in de maak, maar bij 18-21 had VCN de marge opnieuw op drie punten gebracht.

Set-Up gaf niet op en via scores van Marlies Eertman, Hoenderboom en Benthe Olde Rikkert stond er niet veel later ineens een 22-21 voorsprong voor de thuisploeg op het scorebord. Na opnieuw een score van Hoenderboom en een uitgeslagen aanval van VCN kwam Set-Up zelfs op setpunt. Met een prikbal sleepte Hoenderboom een tiebreak uit het vuur, 25-23.

Vijfde set

In de allesbeslissende vijfde set kwam Set-Up met 6-3 voor, maar keek het bij de wisseling van speelhelft tegen een 6-8 achterstand aan. Bij 7-10 probeerde Abchir met een time-out orde op zaken te stellen. Even leek de ingreep succes te hebben, want de thuisploeg kwam terug tot 9-10. Tot de slotfase bleef het spannend, maar uiteindelijk ging Set-Up met 13-15 onderuit.

Door het verlies blijft Set-Up nog zonder overwinning in de eredivisie. Het nipte verlies tegen VCN leverde de Ootmarsumse formatie wel het tweede punt van het seizoen op.

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 - VCN 2-3

Sets: 22-25, 25-20, 21-25, 25-23, 13-15.

Scores Set-Up’65: Hoenderboom 22, Olde Rikkert 20, Eertman 16, Stevelink 10, Brilhuis 6, Broekhuis 2, Van ‘t Rood en P. Vos beiden 1.